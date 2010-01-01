Проект «Известий» PRO-Запас

СВОЯ ЕДА

В последние десятилетия в России активно развивалось сельское хозяйство. Начали возрождаться отрасли, долгое время находившиеся в упадке, — например, аквакультура. Развивается ритейл, совершенствуются механизмы регулирования. Все это влияет не только на комфорт потребителей, но и на продовольственную безопасность страны. С 2010 года в России действует посвященная ей Доктрина. В том, как менялся сам документ и подходы к обеспечению заложенных в нем показателей, а также в том, какие задачи еще предстоит решить, журналисты «Известий» разбирались вместе с экспертами и игроками рынка.