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1
Суверенный набор
2
Полный комплекс
3
Отвязать от импорта
4
Теория поля
5
Новая точка роcта
6
Двигатель — торговля
7
Поcтавить на полку
8
МиHус контрафакт
9
Белковые технологи и
10
Чистая генетиKа
2002
2022
спецпроект

Проект «Известий» PRO-Запас

СВОЯ ЕДА

В последние десятилетия в России активно развивалось сельское хозяйство. Начали возрождаться отрасли, долгое время находившиеся в упадке, — например, аквакультура. Развивается ритейл, совершенствуются механизмы регулирования. Все это влияет не только на комфорт потребителей, но и на продовольственную безопасность страны. С 2010 года в России действует посвященная ей Доктрина. В том, как менялся сам документ и подходы к обеспечению заложенных в нем показателей, а также в том, какие задачи еще предстоит решить, журналисты «Известий» разбирались вместе с экспертами и игроками рынка.

2002
2022

Спецпроект «Известий», посвященный продовольственной безопасности страны — рассказываем о новых технологиях и о том, чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет

СВОЯ ЕДА

В последние десятилетия в России активно развивалось сельское хозяйство. Начали возрождаться отрасли, долгое время находившиеся в упадке, — например, аквакультура. Развивается ритейл, совершенствуются механизмы регулирования. Все это влияет не только на комфорт потребителей, но и на продовольственную безопасность страны. С 2010 года в России действует посвященная ей Доктрина. В том, как менялся сам документ и подходы к обеспечению заложенных в нем показателей, а также в том, какие задачи еще предстоит решить, журналисты «Известий» разбирались вместе с экспертами и игроками рынка.

Как формировалась Доктрина продовольственной безопасности, какими продуктами Россия обеспечивает себя самостоятельно и почему это так важно

Больше

В России создана уникальная система стабилизации цен на продукты — разбираемся, что за механизмы в ней задействованы и каких результатов удалось достичь

Больше

Как России удалось снизить зависимость от зарубежных товаров, по каким направлениям работа шла особенно успешно и что еще необходимо сделать

Больше

За последние три года России удалось выйти в число лидеров мирового рынка сельского хозяйства — рассказываем, за счет чего этого удалось достичь

Больше

В России развивают новые направления сельского хозяйства — в том числе, актуальное сегодня производство органических и «зеленых» продуктов и аквакультуру

Больше

Рынки уступили место магазинам, а их, в свою очередь, может потеснить интернет — выясняем, как меняется отечественный ритейл и чего нам ждать в перспективе

Больше

Как ажиотажный спрос сказывается на работе магазинов, что в этих случаях делают производители, торговля и чиновники и существуют ли в РФ запасы базовых продуктов

Больше

Как в России идет борьба с поддельными товарами, повлияла ли на этот процесс обязательная цифровая маркировка и что может грозить нарушителям

Больше

Изучаем стрекочущую еду из будущего — как российские ученые печатают мясо на принтере, для чего нужна пища из насекомых и ждать ли ее на наших столах

Больше

Российские ученые выводят пшеницу и горох по заданным параметрам — какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования

Больше

Сыграйте, чтобы проверить, отличаете ли вы важные продукты от вкусных, но не таких важных — или чуть что придется бежать за солью к соседям?

Начать игру читать спецпроект
Спецпроект
2002
2022

Спецпроект «Известий», посвященный продовольственной безопасности страны — рассказываем о новых технологиях и о том, чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет

Суверенный
набор

Как формировалась Доктрина продовольственной безопасности, какими продуктами Россия обеспечивает себя самостоятельно и почему это так важно

Больше
Полный комплекс

В России создана уникальная система стабилизации цен на продукты — разбираемся, что за механизмы в ней задействованы и каких результатов удалось достичь

Больше
Отвязать
от импорта

Как России удалось снизить зависимость от зарубежных товаров, по каким направлениям работа шла особенно успешно и что еще необходимо сделать

Больше
Теория поля

За последние три года России удалось выйти в число лидеров мирового рынка сельского хозяйства — рассказываем, за счет чего этого удалось достичь

Больше
Новая точка роcта

В России развивают новые направления сельского хозяйства — в том числе, актуальное сегодня производство органических и «зеленых» продуктов и аквакультуру

Больше
Двигатель —
торговля

Рынки уступили место магазинам, а их, в свою очередь, может потеснить интернет — выясняем, как меняется отечественный ритейл и чего нам ждать в перспективе

Больше
Поcтавить на полку

Как ажиотажный спрос сказывается на работе магазинов, что в этих случаях делают производители, торговля и чиновники и существуют ли в РФ запасы базовых продуктов

Больше
МиHус
контрафакт

Как в России идет борьба с поддельными товарами, повлияла ли на этот процесс обязательная цифровая маркировка и что может грозить нарушителям

Больше
Белковые технологии

Изучаем стрекочущую еду из будущего — как российские ученые печатают мясо на принтере, для чего нужна пища из насекомых и ждать ли ее на наших столах

Больше
Чистая
генетиKа

Российские ученые выводят пшеницу и горох по заданным параметрам — какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования

Больше
Проверьте свои силы в игре

Сыграйте, чтобы проверить,
отличаете ли вы важные продукты
от вкусных, но не таких важных — или чуть
что придется бежать за солью к соседям?

Начать игру

Над этой статьей мы еще работаем. Совсем скоро вы сможете узнать о продовольственной безопасности больше. А пока посмотрите, о чем мы уже написали

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