Спецпроект «Известий», посвященный продовольственной безопасности страны — рассказываем о новых технологиях и о том, чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет
В последние десятилетия в России активно развивалось сельское хозяйство. Начали возрождаться отрасли, долгое время находившиеся в упадке, — например, аквакультура. Развивается ритейл, совершенствуются механизмы регулирования. Все это влияет не только на комфорт потребителей, но и на продовольственную безопасность страны. С 2010 года в России действует посвященная ей Доктрина. В том, как менялся сам документ и подходы к обеспечению заложенных в нем показателей, а также в том, какие задачи еще предстоит решить, журналисты «Известий» разбирались вместе с экспертами и игроками рынка.
Как формировалась Доктрина продовольственной безопасности, какими продуктами Россия обеспечивает себя самостоятельно и почему это так важно
В России создана уникальная система стабилизации цен на продукты — разбираемся, что за механизмы в ней задействованы и каких результатов удалось достичь
Как России удалось снизить зависимость от зарубежных товаров, по каким направлениям работа шла особенно успешно и что еще необходимо сделать
За последние три года России удалось выйти в число лидеров мирового рынка сельского хозяйства — рассказываем, за счет чего этого удалось достичь
В России развивают новые направления сельского хозяйства — в том числе, актуальное сегодня производство органических и «зеленых» продуктов и аквакультуру
Рынки уступили место магазинам, а их, в свою очередь, может потеснить интернет — выясняем, как меняется отечественный ритейл и чего нам ждать в перспективе
Как ажиотажный спрос сказывается на работе магазинов, что в этих случаях делают производители, торговля и чиновники и существуют ли в РФ запасы базовых продуктов
Как в России идет борьба с поддельными товарами, повлияла ли на этот процесс обязательная цифровая маркировка и что может грозить нарушителям
Изучаем стрекочущую еду из будущего — как российские ученые печатают мясо на принтере, для чего нужна пища из насекомых и ждать ли ее на наших столах
Российские ученые выводят пшеницу и горох по заданным параметрам — какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования
Сыграйте, чтобы проверить, отличаете ли вы важные продукты от вкусных, но не таких важных — или чуть что придется бежать за солью к соседям?